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Томский ТЮЗ готовит финальную премьеру сезона

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В Томском театре юного зрителя готовится к премьере спектакль «Зверский детектив. Логово волка» по книге Аны Старобинец. Постановка станет финальной премьерой сезона и состоится 28 и 29 мая, сообщает пресс-служба ТЮЗа.

«Новый спектакль — это настоящее расследование запутанного дела. Его ведут опытный сыщик Барсук Старший и его молодой помощник Барсукот. Сюжетные линии приведут и к раскрытию преступления, и к ответу на вопрос, кто же такой на самом деле Барсукот», — говорится в сообщении.

Премьеру выпускает молодая актриса и режиссёр ТЮЗа Екатерина Костина, поставившая спектакли «Небо в кармане» и «Тисту — мальчик с зелёными пальцами», которые уже идут в ТЮЗе. Также надо постановкой работают художник Полина Дамм-Ахметова, композитор Иван Легушев (группа travvvma), художник по свету Наталия Гара и режиссёр видеомэппинга Владимир Бутаков.

В сообщении также отмечается, что после премьерных показов спектакль можно будет увидеть в июне — в афише спектаклей на летних каникулах.

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