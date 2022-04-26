С завтрашнего дня в Томске ограничат движение по ул. Сибирская

26 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков/ из архива издания

Завтра утром, 27 апреля, в Томске ограничат движение транспорта с перекрытием двух полос движения у здания по ул. Сибирская, 104а, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 9.00 до 24.00 пятницы, 29 апреля. В это время бригады АО «ТомскРТС» заменят строительную часть трубопровода на участке тепломагистрали № 11 в рамках ремонтной кампании. Для транспортных средств предусмотрена возможность объезда через существующую парковку.

Отмечается также, что улица будет отремонтирована по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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