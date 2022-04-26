Пожилой томич лишился более 2,8 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

26 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Житель Томска стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы в попытке заработать на инвестициях, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 72-летнему мужчине позвонил неизвестный и предложил инвестировать деньги на одной из интернет-платформ. Томич согласился и, следуя указаниям звонившего, перевел на указанный счет около 2,8 млн рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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