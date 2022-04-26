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Власти Томска решают вопрос о целесообразности восстановления сломанных вандалами фонарей в сквере на Усова

Городское благоустройство, Томские новости, происшествия вандалы сломали уничтожили фонари Усова Власти Томска решают вопрос о целесообразности восстановления сломанных вандалами фонарей в сквере на Усова

Администрация Томска рассматривает вариант демонтажа фонарей и батута в сквере на ул. Усова, которые пришли в негодность из-за вандалов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Несмотря на то, что фонари были укреплены — установлены на бетонное основание — их все равно сломали. По гарантийному ремонту в этом случае осветительные приборы восстановить не получится. Скорее всего, нам придётся просто убрать из сквера все сломанные элементы», — пояснила представитель департамента дорожной деятельности и благоустройства.

В пресс-службе отметил, что фонари уже ремонтировали после нападения вандалов в прошлом году.

Напомним, сквер на ул. Усова в районе МКЦ ТПУ был благоустроен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект благоустройства был разработан силами архитекторов объединения «Живая лаборатория», в 2019 году был реализован его первый этап, была обновлена зеленая зона на участке ул. Усова от ул. Белинского до ул. Вершинина.

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