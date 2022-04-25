Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 79 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 82 человек. 27 заболевших госпитализированы, двое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 129 379 случаев заболевания коронавирусом. 126 938 заболевших выздоровели, 820 скончались.

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