Еще двое скончались от коронавируса в Томской области
25 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 79 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 82 человек. 27 заболевших госпитализированы, двое скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 129 379 случаев заболевания коронавирусом. 126 938 заболевших выздоровели, 820 скончались.
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