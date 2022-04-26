Жители Томска смогут попасть на «Театральный синдром»

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2022 // Фото: vk.com/theatricalsyndrome

С 28 июня по 6 июля в Красноярске пройдет фестиваль «Театральный синдром», организованный Фондом Михаила Прохорова. Зрители смогут посмотреть спектакли московского Театра имени Евгения Вахтангова и актуальную постановку новосибирского театра «Красный факел». Завершит фестиваль выставка, посвященная 100-летию Театра Вахтангова.

Как уточняют организаторы, в этом году «Театральный синдром» откроет Новосибирский академический театр «Красный факел». Гостей фестиваля ждут два показа спектакля «Дикая утка» по пьесе Генрика Ибсена, поставленные Тимофеем Кулябиным. В центре сюжета - семейная пара, которая вынуждена выбирать между иллюзией счастливой жизни и реальностью, между правдой и обманом. Показы пройдут 28 и 29 июня.

Главный спектакль фестиваля — «Война и мир» Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова — покажут четыре раза, с 1 по 4 июля. По словам организаторов, Римас Туминас создал спектакль-ораторию, русский эпос, зеркало, в котором отразилась не столько смута наших будней, сколько небо над головой. Главные роли сыграли Сергей Маковецкий и Андрей Ильин (граф Илья Ростов), Ирина Купченко (Графиня Ростова), Юрий Поляк (Андрей Болконский), Павел Попов (Пьер Безухов), Ксения Трейстер (Наташа Ростова).

В детской программе фестиваля пройдут три показа «Сказки о попе и о работнике его Балде» — музыкального интерактивного представления, все роли в котором играют Олег Лопухов и Николай Романовский. Спектакль можно будет посмотреть 2 и 3 июля.

Завершит фестиваль постановка «Крик Лангусты» по одноименной пьесе Джона Маррела в редакции Жоржа Вильсона. Это рассказ о жизни великой актрисы Сары Бернар в режиссерском видении Михаила Цитриняка. Спектакль покажут 5 и 6 июля.

Затем коллектив театра имени Вахтангова покинет Красноярск, но оставит для зрителей выставку «Вахтанговский век», посвященную основным вехам пути и знаковым спектаклям театра. Все желающие смогут посетить ее в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова.

Отмечается, что спектакли пройдут на сценах Драматического театра имени А. С. Пушкина и Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте tsindrom.ru, а также во ВКонтакте.

Фестиваль «Театральный синдром» — масштабный театральный проект, организованный Фондом Михаила Прохорова в Красноярском крае в рамках обширной программы по поддержке и развитию театрального искусства. Главные задачи проекта — знакомство жителей региона с последними тенденциями развития современного театра, а в широком смысле — преодоление культурной изоляции регионов Сибири, их интеграция в общероссийский и международный культурный процесс.

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