В Томске прошел первый этап чемпионата Томской области по трофи-рейдам
В минувшие выходные в селе Киреевск Кожевниковского районе прошел первый этап чемпионата Томской области по трофи-рейдам, в котором приняли участие 34 экипажа из Томска, Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула и Бийска.
Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в течение двух дней участники состязаний преодолевали бездорожье на полноприводных автомобилях. В итоге победу в категории «Стандарт» одержали томичи Константин Цепаев и Виктор Кузьмин. За ними приехали Андрей и Евгений Якушины, на третьем месте Ульяна Буглеева и Евгения Чащевик.
В категории ТР1 золото также забрали томичи Денис Алтухов и Егор Лысцов, второе место у Александра Крутько и Алексея Колтунова, бронзовую медаль получили Никита Марков и Иван Воробьёв
В абсолютной категории первое место у команды из Барнаула — Павла Витмана и Василия Филипова, «серебро» у Алексея Разумова и Даниила Пучкова. Тройку лидеров замкнул экипаж Ивана Левина и Алексея Логинова.
2-й этап чемпионата Томской области по трофи-рейдам пройдёт в сентябре и будет совмещён с финалом Кубка Сибири.
Фото: depms.ru
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