18+
18+

Томичи стали вдвое больше вкладываться в драгметаллы

Томские новости, вклады сохранение средств защита денег безопасные вложения Томичи стали вдвое больше вкладываться в драгметаллы

В Сибири вырос объем вложений в обезличенные металлические счета (ОМС). В Томске вложения выросли в 2,5 раза и составили почти 55 млн рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Всего за первый квартал 2022 года объем драгоценных металлов на ОМС в рублевом эквиваленте составили более 785 млн рублей, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом три четверти объема приходится на вложения в золото — более 593 млн рублей. Также выросли вложения и в другие драгоценные металлы на ОМС: в палладий — в 6 раз, в платину — в 2,5 раза, в серебро — в 2,1 раза

Наибольший объем вложений на ОМС — в Новосибирской области, он превышает 178 млн рублей. Вложения в Хакасии увеличились в 30 раз, до 87 млн рублей.

«Вложения в драгоценные металлы — один из способов уберечь свои деньги от инфляции и дополнительно заработать на росте курса. Преимущества ОМС перед вложениями в слитки очевидны. Во-первых, в отличие от покупки драгметаллов в слитках открыть ОМС можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Во-вторых, клиенту не нужно задумываться о том, где хранить драгоценный металл», — отмечает управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

Обезличенный металлический счет — это банковский счет, на котором вместо денежных средств в определенной валюте отображается принадлежащий клиенту драгоценный металл. Его цена привязана к курсу на бирже, а значит в момент высоких котировок актив можно выгодно продать. Открыть ОМС можно лично в два клика в Сбербанк Онлайн.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На выходных в Томске ограничат движение по ул. Ивановского

20 апреля 2022
Томские новости

Зооволонтеры вывезли 25 истощенных кошек из квартиры томички

11 апреля 2022
Томские новости

Почти 180 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

6 апреля 2022
Томские новости

Томич хотел купить смартфон за 48 тыс. рублей, но получил гаечный ключ

22 апреля 2022
Томские новости

Мэрия Томска запускает марафон «Не стыдно за своего хозяина»

1 апреля 2022
Томские новости

Томская область не смогла найти перевозчика на внутрирегиональные авиарейсы

12 апреля 2022
Томские новости

Более 100 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

14 апреля 2022
Томские новости

Администрация Томска поможет арендатору пострадавшего «дома за рубль»

23 апреля 2022
Томские новости

Томский механзавод значительно увеличил чистую прибыль на фоне роста продаж оборудования для нефтегазовой отрасли

11 апреля 2022