Томичи стали вдвое больше вкладываться в драгметаллы

В Сибири вырос объем вложений в обезличенные металлические счета (ОМС). В Томске вложения выросли в 2,5 раза и составили почти 55 млн рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Всего за первый квартал 2022 года объем драгоценных металлов на ОМС в рублевом эквиваленте составили более 785 млн рублей, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом три четверти объема приходится на вложения в золото — более 593 млн рублей. Также выросли вложения и в другие драгоценные металлы на ОМС: в палладий — в 6 раз, в платину — в 2,5 раза, в серебро — в 2,1 раза

Наибольший объем вложений на ОМС — в Новосибирской области, он превышает 178 млн рублей. Вложения в Хакасии увеличились в 30 раз, до 87 млн рублей.

«Вложения в драгоценные металлы — один из способов уберечь свои деньги от инфляции и дополнительно заработать на росте курса. Преимущества ОМС перед вложениями в слитки очевидны. Во-первых, в отличие от покупки драгметаллов в слитках открыть ОМС можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Во-вторых, клиенту не нужно задумываться о том, где хранить драгоценный металл», — отмечает управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

Обезличенный металлический счет — это банковский счет, на котором вместо денежных средств в определенной валюте отображается принадлежащий клиенту драгоценный металл. Его цена привязана к курсу на бирже, а значит в момент высоких котировок актив можно выгодно продать. Открыть ОМС можно лично в два клика в Сбербанк Онлайн.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: