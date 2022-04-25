Жители села Моряковский Затон Томской области получили доступ к цифровым услугам «Ростелекома»

25 апреля 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил оптическую сеть в селе Моряковский Затон Томской области с применением технологии GPON («оптика в квартиру»). Около двух тысяч семей, проживающих как в многоквартирных домах, так и в частном секторе, получили доступ к современным сервисам компании и интернету со скоростью до 200 Мбит/сек.

Современная технология GPON обеспечивает надежную связь без помех, что позволяет одновременно передавать и загружать информацию на высокой скорости. Волоконно-оптический кабель заводится непосредственно в жилое помещение абонента, и клиент может подключить цифровые услуги без лишних проводов.

«Село Моряковский Затон находится в 44 км ниже Томска, и интернет от “Ростелекома” у селян был и раньше, но доступ по медным линиям не давал возможности пользоваться всем спектром цифровых сервисов. Теперь жители могут по достоинству оценить преимущества интерактивного телевидения Wink, установить видеонаблюдение или воспользоваться “Умным домом”. Уверен, что новые технологические решения также помогут людям в онлайн-учебе, удаленной работе и в целом сделают жизнь более комфортной», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

На территории поселений продолжаются работы по строительству и развитию оптики. В апреле провайдер охватил новые участки в селах Подгорное и Бакчар, расширив там зону предоставления цифровых услуг для абонентов.

Для новых клиентов «Ростелекома» доступен тариф-конструктор «Комбо». Пользователи могут настроить оптимальную скорость домашнего интернета, выбрать пакеты телеканалов видеосервиса Wink и добавить дополнительные опции. Также есть возможность объединять в группу до пяти сим-карт и делиться минутами и объемом трафика с членами семьи.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг можно на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 800 100 0 800.

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