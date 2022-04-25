Вышел третий выпуск подкаста «Наследие», посвященный городским раскопкам

Вышел третий эпизод подкаста «Наследие» независимого издательства «Макушин Медиа».

На этот раз гостем выпуска стал заведующий музеем археологии и этнографии Сибири Томского университета Илья Коробейников, историк, археолог. Он рассказал об археологии в ее специфическом разрезе — городских раскопках. Зачем их ведут, как они устроены, кто их ведет, что является результатом таких работ, двигают ли они науку или зря создают препятствия для городского развития.

«Наследие» можно слушать на всех основных подкаст-платформах и сайте издательства «Макушин Медиа».

Слушать на платформах:

Напомним, подкаст «Наследие» был запущен в апреле 2022 года. Еженедельно его гостями становятся люди, которые реализуют проекты по сохранению исторического, культурного и архитектурного наследия или могут рассказать об интересных, неоднозначных и неочевидных сторонах этой деятельности. Первый и второй выпуски можно послушать здесь.

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