Завтра томичей ждут снег с дождем и ветер

22 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулина, из архива издания

Завтра, 23 апреля, в Томске ожидается похолодание и мокрый снег, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидается понижение температуры воздуха и мокрый снег с дождем. На дорогах возможны гололедные явления. Порывы ветра временами могут достигать 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности, при движении по улице не следует находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабозакрепленных конструкций.

По данным сайта Гидрометцентра, завтра днем в Томске ожидается облачная погода, временами небольшие осадки. Температура воздуха днем 3°С. Ветер западный, 3 метра в секунду. Ночью облачная погода с прояснением, без осадков. Температура воздуха понизится до -5°С.

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