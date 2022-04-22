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Движение по ул. Гагарина в Томске откроют досрочно

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Движение по ул. Гагарина в Томске будет открыто сегодня к 18.00, сообщает пресс-служба мэрии.

На данный момент уже возобновлено движение транспорта на участке от пл. Батенькова до пер. Беленца.
Здесь ремонтные бригады ресурсоснаджающей организации с опережением планового срока провели замену строительной части и трубопровода на двух участках тепломагистрали.

Уточняется, что работы проводятся в рамках реализации графика ремонта сетей инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети Томска в летнюю ремонтную компанию.

Напомним, движение по ул. Гагарина было ограничено накануне вечером, 21 апреля. Предполагалось, что движение будет возобновлено к 24.00 воскресенья, 24 апреля.

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