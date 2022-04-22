Более 300 томичей подали заявки на переобучение по нацпроекту «Демография»

22 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

В Томской области более 300 человек подали заявки на переобучение в рамках нацпроекта «Демография». Соискатели посещают карьерный акселератор — новый сервис с участием работодателей и образовательных организаций.

В 2022 году в проект добавились новые категории населения, которые могут получить дополнительное образование: незанятая молодежь до 35 лет, в том числе граждане после военной службы, граждане от 50 лет и старше, женщины в декрете, безработные и работники, которые находятся под риском увольнения. Заявки на переобучение и повышение квалификации подали 340 жителей Томской области.

Еще одним нововведением в этом году стала обязательная профориентация для всех желающих получить дополнительное образование. После подачи заявки на образовательную программу соискатель в течение трех дней получает приглашение посетить центр занятости и получить услугу по профориентации.

«Специалисты центров занятости ежедневно обрабатывают десятки заявок на обучение. 70% желающих обучиться не связывают обучение с трудоустройством или выбирают направления обучения, которые не всегда коррелируются с рынком труда и рабочими местами. Поэтому мы запустили сервис для граждан — карьерный акселератор с привлечением работодателей и образовательных организаций», — отметила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Акселератор уже посетили более 200 соискателей, готовых пройти обучение. На этом этапе им помогают сделать осознанный выбор образовательной программы. Впоследствии это позволит обучающимся приобрести новые компетенции для скорейшего трудоустройства или организации собственного дела.

На портале «Работа в России» для томичей и жителей области доступно 408 образовательных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования от федеральных операторов по обучению — РАНХиГС, Томского государственного университета и движения Worldskills Russia.

Кандидаты чаще всего выбирают следующие направления обучения: 1С и Web-программист, data-аналитик и аналитик финансовой сферы, бухгалтерский учет, агент по операциям с недвижимостью, делопроизводство, рабочие профессии по стандартам WorldSkills и другие образовательные программы.

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