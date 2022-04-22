Томич хотел купить смартфон за 48 тыс. рублей, но получил гаечный ключ

Житель Томска стал жертвой мошенника, продававшего смартфоны по заниженным ценам, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 18-летний томич увидел объявление о продаже интересующего его смартфона на одном из интернет-сервисов. Продавец предлагал товар по низкой цене. Томич договорился о встрече, в ходе которой получил товар в неповрежденной заводской упаковке с чеком из магазина на сумму более 57 тыс. рублей. Молодой человек проверил наличие смартфона в коробке, а затем передал продавцу 48 тыс. рублей. Тот, в свою очередь, предложил томичу купить еще несколько смартфонов по цене значительно ниже рыночной. Молодой человек согласился и вновь заплатил 48 тыс. рублей, но на этот раз не стал проверять наличие смартфона в коробке.

Придя домой, житель областного центра открыл упаковку, в которой обнаружил гаечный ключ с чеком из магазина на смартфон, а продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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