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Томич хотел купить смартфон за 48 тыс. рублей, но получил гаечный ключ

Происшествия, Томские новости, ключ гаечный ключ мошенник Томич хотел купить смартфон за 48 тыс. рублей, но получил гаечный ключ

Житель Томска стал жертвой мошенника, продававшего смартфоны по заниженным ценам, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 18-летний томич увидел объявление о продаже интересующего его смартфона на одном из интернет-сервисов. Продавец предлагал товар по низкой цене. Томич договорился о встрече, в ходе которой получил товар в неповрежденной заводской упаковке с чеком из магазина на сумму более 57 тыс. рублей. Молодой человек проверил наличие смартфона в коробке, а затем передал продавцу 48 тыс. рублей. Тот, в свою очередь, предложил томичу купить еще несколько смартфонов по цене значительно ниже рыночной. Молодой человек согласился и вновь заплатил 48 тыс. рублей, но на этот раз не стал проверять наличие смартфона в коробке.

Придя домой, житель областного центра открыл упаковку, в которой обнаружил гаечный ключ с чеком из магазина на смартфон, а продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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