Несмотря на сложности, томский бизнес продолжает работать — омбудсмен

Томский Обзор / Фото: 22 апреля 2022 // Фото: duma.tomsk.ru

Пандемия и высокая зарегулированность деятельности субъектов малого и среднего бизнеса стали одними из главных ограничений и проблем томских предпринимателей в 2021 году. Об этом на прошедшем сегодня, 22 апреля, заседании Законодательной Думы Томской области сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Валерий Падерин.

Так, согласно проведенным опросам, более 68% бизнесменов считают, что главной проблемой в экономике являются неадекватно большие цены на входящие товары. Омбудсмен обратил внимание на предпринимателей, которые в настоящее время находятся в «зоне покидания бизнеса».

«Пандемия создала серьезную нагрузку на бизнес — уменьшение трафика населения, необходимость вкладывания дополнительных ресурсов в антиковидные мероприятия. Региональный документ, который определял санитарные требования для предпринимателей, менялся 17 раз, — рассказал Валерий Падерин. — Мы помогали как могли, организовали горячую линию, туда постоянно поступали обращения от компаний; оказывалась бесплатная юридическая помощь. Нам нужно работать на упреждение, чтобы поддержать региональный бизнес на плаву".

Также омбудсмен отметил, что независимо от целого ряда факторов, негативно влияющих на бизнес, томские предприниматели стараются сохранять рабочие места, ответственно относиться к коллективам:

«Жизнестойкость, гибкость и креативность предпринимателей Томской области позволяет им видеть позитивную перспективу и не прекращать деятельность».

Выступление омбудсмена вызвало очень много вопросов со стороны депутатов. В частности, о положении малого и среднего бизнеса и крупных предприятий, в связи с введенными в отношении РФ экономическими санкциями.

«Мы решили провести комплексный анализ того, что за это время на территории Томской области сделано для поддержки нашего предпринимательского сообщества, — отметила спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. — Очень активно работает областной оперативный штаб. Принято большое количество нормативных документов, в том числе и по изменению проведения государственных заказов по закупкам, что серьезно упростило процедуру и, самое главное, сократило время. Сегодня создан резервный фонд губернатора Томской области, за счет которого будут компенсированы повышение цен при строительстве ряда объектов, в том числе в рамках национальных проектов. Это тоже очень серьезная поддержка предприятий, которые выигрывают конкурсы и выступают в роли подрядчиков. Это средства, которые пойдут на компенсацию повышения цен на лекарства, расходные материалы.

Спикер также добавила, что все эти вопросы связаны со стабильностью работы поставщиков, подрядчиков, которые реализуют государственные муниципальные закупки и заказы.

Также в рамках заседания был поднят вопрос введения контрольно-кассовых аппаратов для организации сезонной торговли.

По итогам выступления парламентарии договорились объединить все предложения и передать депутатам Государственной Думы в Совет Федерации, где их представит томский сенатор Владимир Кравченко.

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