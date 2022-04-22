Томичи смогут оформить льготный образовательный кредит

22 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Изменение ставки рефинансирования привело к значительному подорожанию ряда кредитов. Но эта тенденция не коснулась образовательного кредита, который выдает Сбер, а оплатить который помогает государство.

Как сообщает пресс-служба Сбера, томичи могут оформить кредит на образование под 3% годовых. При этом совокупная процентная ставка составит 18,26%, однако, большая часть — 15,26% – будет возвращена за счет государственных субсидий.

Оформить кредит можно на учебу в вузе с действующей лицензией и аккредитацией РФ в любом регионе страны. В пресс-службе отмечают, что чаще всего образовательный заем брали будущие студенты НИУ «Высшая школа экономики», РАНХиГС, МГУ, РУДН, СПБГУ. Всего кредиты выдавались в 633 вуза РФ. Топ-5 направлений для учебы — юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело, лингвистика.

Получить заем можно в любом офисе Сбера. На данный момент банком выдано более 52 тысяч образовательных кредитов.

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