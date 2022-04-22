В Томске выходит исторический роман Сергея Мальцева «Погром»

22 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: «Макушин Медиа»

В независимом издательстве «Макушин Медиа» выходит дебютный исторический роман «Погром» томского автора Сергея Мальцева.

Погром, случившийся в Томске осенью 1905 года, стал одним из самых жестоких в череде подобных событий, охвативших Российскую империю. Автор книги, томский журналист и краевед Сергей Мальцев, представил художественную реконструкцию произошедшего, основанную на историческом материале, сообщили «Томскому Обзору» в издательстве.

«Просматривая документы об этом времени как журналист и историк, я задался вопросом: как в университетском, просвещенном, передовом и благополучном, с точки зрения условий жизни, городе могло произойти такое? Что стало спичкой, запалившей этот пожар? Что чувствовали люди, попавшие в безжалостные жернова Революции?», — рассказывает Сергей Мальцев.

Так возникла идея художественной реконструкции событий сибирского 1905-го. Несмотря на то, что книга основана на историческом материале, писатель подчеркивает, что это не документальное исследование. Это взгляд на события с позиции автора художественного текста.

«В героях книги угадываются реальные исторические персонажи. События разворачиваются не в вымышленном мире, а на знакомых томичам улицах. И мы не только следим за развитием сюжета, но и погружаемся в повседневность сибирского горожанина начала XX века. В результате, тот мир, который обычно виден только через призму документов или старых снимков, словно оживает на страницах романа. Нам показалось интересным познакомить читателей с таким взглядом на события, показать им другой Томск и других томичей», — рассказывает главный редактор издательства «Макушин Медиа» Елена Фаткулина.

Драматичную иллюстрацию для обложки «Погрома» создал талантливый сибирский художник Илья Маломощенко (Wince). Он известен, прежде всего, своими стрит-арт работами — узнаваемые муралы Ильи украшают стены Томска, Екатеринбурга, Барнаула, Нижневартовска, Бийска, Новокузнецка, Тюмени.

В мае 2022 года выходит первая книга романа. Ее можно будет приобрести в редакции и на сайте издательства, а также в магазинах-партнерах «Макушин Медиа» На осень запланирован выпуск второй, завершающей части.

Сергей Мальцев родился в 1974 году. Коренной томич. Получил инженерное, управленческое и педагогическое образование, но своей Alma Mater считает томский политех. В трудовой книжке можно найти разные записи: от сторожа до директора производственного подразделения. Но большая часть профессиональной деятельности пришлась на образование и медиасферу. Журналистикой и практическим краеведением занялся на радио «Эхо Москвы в Томске» в 2012 году. Писал колонки для многих томских интернет-изданий. Краеведческий обозреватель «Томского Обзора». Гид, автор городских тематических экскурсий «Университетский проспект», «Томские конфессии», «История питейных заведений Томска». «Погром» — дебютный роман С. Мальцева.

Независимое издательство «Макушин Медиа» было основано в 2021 году командой интернет-журнала «Томский Обзор». Интерес к краеведению, любовь к книгам и поиск новых направлений развития привел её к издательской деятельности. Сейчас «Макушин Медиа» продюсирует и выпускает книги, рассказывающие об интересных местах, событиях и людях. Название проекта было выбрано неслучайно: в память о сибирском просветителе, книгоиздателе и книготорговце Петре Макушине. Именно благодаря ему к началу ХХ века несколько миллионов книг попали в Сибирь.

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