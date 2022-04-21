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Со следующей недели томские маршрутки начнут заезжать на дачные участки

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С пятницы, 29 апреля, маршрутные автобусы Томска перейдут на сезонный график работы, в рамках которого до 16 октября будут доставлять томичей к садоводческим обществам и местам массового отдыха, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, автобусы маршрута № 4 «Кольцевая Мюнниха — Московский тракт-СНТ Левобережье» по средам, субботам и в праздничные дни будут отправляться с ул. Ф. Мюнниха в 8.00 и 18.00, по пятницам — в 18.00. От СНТ «Левобережье» рейсы стартуют в 9.25 и 19.25 (среда, суббота и праздничные дни), по пятницам — в 19:25. До СНТ «Нерудник» автобус №4 будет ездить по средам, субботам и в праздничные дни. Отправление с ул. Ф. Мюнниха в 8.30 и 18.30, обратно — в 10.00 и 20.00.

Начиная с 1 июля, ежедневно в погожие дни автобус маршрута №4 будет заезжать на Сенную курью. Отправление с остановки «Кольцевая Мюнниха» с 10.00 до 19.30, с Сенной курьи — с 10:30 до 20.00 (интервал 10 минут). Такое расписание автобуса будет работать до 7 августа.

В пос. Родионово следует маршрутный автобус №20 «Станция Товарная — НПО „Вирион“ — пос. Родионово». Он будет работать в будни с 6.00 до 22.30 (интервал 7-14 минут, после 19 часов — 14-17 минут), в выходные и праздничные дни автобус будет курсировать с 6.30 до 22.30.

В пос. Заварзино томичи с 1 мая смогут ежедневно добираться на маршрутном автобусе №23 «Приборный завод — Академгородок — пос. Заварзино». Время отправления от Приборного завода в 8.00, 13.00 и 17.20. Из поселка в 9.30, 14.30 и 19.00.

На мичуринские участки «ТомНИИВС» горожане доедут на автобусе № 53. Рейсы будут ежедневными с 7.00 до 21.00 с интервалом в 30 минут.

Владельцы дач на 1-х и 2-х мичуринских участках по Иркутскому тракту смогут добираться до них на автобусах маршрута № 38 «Сосновый бор — Черемошники — Каштак — ул. С. Лазо — 2-е мичуринские участки». Со 2-х мичуринских ежедневное время отправления с 7.00 до 21.00, из Соснового бора с 7.00 до 20.00. Интервал движения автобусов 6-12 минут.

Уточнить расписание работы общественного транспорта и задать интересующие вопросы томичи могут по телефонам Центра организации и контроля пассажироперевозок: 28-29-05, 28-29-06. График движения автобусов также можно отследить, воспользовавшись Интерактивной картой Томска.

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