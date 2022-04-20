Томичам покажут спектакль о пересборке человека

20 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 29 апреля, независимый театральный проект «т.ч.к.» и Первый музей славянской мифологии представят спектакль-экспозицию по пьесе Лидии Головановой «Плотник». Произведение вошло в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка 2021».

«Пьеса рассказывает о героине, которая ремонтирует шалаш своего деда. В итоге пересборки и физического труда происходят внутренние изменения и в ней самой, — рассказывают организаторы. — И нам сейчас, как никогда, необходимо пересобраться, чтобы продолжать жить и созидать».

Режиссером постановки выступает томский режиссер Дмитрий Гомзяков, а главную роль исполняет Ольга Райх.

Спектакль пройдет в пространстве новой выставки «Выруби!», сформированной из ремесленных и столярных инструментов. Вовремя постановки предполагается знакомство зрителя с экспонатами и участие в создании совместного арт-объекта.

Спектакль пройдет 29 апреля в 19.00 по ул. Загорной, 12. Для посещения мероприятия необходима запись по телефону: 210-333, стоимость билетов — 1000/1500 рублей. Организаторы также обещают, что в скором времени его можно будет купить по «Пушкинской карте».

Дмитрий Гомзяков и Оля Райх — создатели независимого театрального проекта «т.ч.к.» (ранее — «ОткрытО») и спектаклей «Мама» по пьесе Аси Волошиной, «Июль» по пьесе Ивана Вырыпаева, «Битва за Мосул» по пьесе Алексея Житковского и других. Проводят читки современной драматургии и перфомансы, организовали лабораторию современного искусства в Томске. Новая постановка Дмитрия Гомзякова «Лучший спектакль малой формы» с успехом идет в томском Театре юного зрителя.

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