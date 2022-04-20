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В Томске ликвидировали «лесной пожар» в Тимирязево

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На прошлой неделе в томском селе Тимирязевское прошла противопожарная тренировка. В мероприятии приняли участие представители администрации Томска, МЧС России по Томской области, УМВД России по региону, МБУ «Томск САХ», ресурсоснабжающие организации и другие предприятия.

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, По замыслу учений, на пульт оперативного дежурного единой диспетчерской Томска поступило сообщение о том, что из-за разжигания костра в лесу без соблюдения мер безопасности возник пожар в районе с. Тимирязевское. Площадь возгорания на момент обнаружения составила 12 га. Сухая погода с сильными порывами ветра способствовала распространению пожара и переходу огня на населённый пункт.

«Совместными усилиями угроза жизни и здоровью граждан, проживающих в жилых домах, прилегающих к лесному массиву, устранена, возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении.

Фото: Серафима Кузина

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