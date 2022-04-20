Горожане узнают о традициях празднования Пасхи в Томске

Томский Обзор / Фото: 20 апреля 2022 // Фото: instagram.com/touch_the_history

В пятницу, 22 апреля, в частном музее «Профессорская квартира» пройдет лекция «Томск пасхальный», сообщают организаторы.

На встрече историк Дина Козлова расскажет о том, как город готовился к самому важному христианскому празднику в начале XX века. Гости узнают о традициях празднования Пасхи в нашем городе и том, что томичи готовили к праздничному столу и дарили друг другу.

Финалом встречи станет демонстрация новой инсталляции музея — настоящего пасхального стола 1910-х годов. Кроме того, участникам встречи покажут подлинные дореволюционные пасхальные открытки, украшения и календари из собрания «Профессорской квартиры».

Лекция пройдет 22 апреля в 19.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30 (вход со стороны улицы). Стоимость входа на мероприятие — 600 рублей. Кроме того, необходима предварительная запись по телефону: +7 906 957-47-87 или в сообщении группы музея Вконтакте.

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