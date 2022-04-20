Пожароопасный сезон из-за ранней весны преждевременно наступил во всех регионах Сибири, кроме Томской области — МЧС

20 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Ранняя весна стала причиной преждевременного начала пожароопасного сезона почти во всех сибирских регионах — устояла лишь Томская область, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Новосибирской области.

«Относительно среднемноголетних наблюдений раньше срока пожароопасный сезон открыт на территории Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. В семи регионах установлен особый противопожарный режим», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что с начала года выявлено почти 23 тыс. термических точек и зарегистрировано 374 лесных пожара.

Для контроля ситуации с ландшафтными пожарами организовали работу патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп численностью более 43 тыс. человек, создано 275 временных пожарных постов и 41 опорный пункт.

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