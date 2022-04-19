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Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция уровень распространения заболевания сводка пандемия Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 91 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 183 человек. 59 заболевших госпитализированы, двое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 128 841 случай заболевания коронавирусом. 126 110 заболевших выздоровели, 812 скончались.

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