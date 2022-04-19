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В четверг в Томске ограничат движение по ул. Гагарина

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В четверг вечером, 21 апреля, в Томске будет временно ограничено движение по ул. Гагарина на участке от пл. Батенькова до пр. Фрунзе, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с заменой строительной части и трубопровода на двух участках тепломагистрали. Работы будут проводить бригады АО «ТомскРТС» в рамках летней ремонтной кампании.

Предполагается, что движение на указанном участке будет восстановлено к 24.00 воскресенья, 24 апреля.

Томичей просят заранее планировать маршруты своего движения.

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