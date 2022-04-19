18+
18+

ТГУ расторгнет контракт с подрядчиком строительства учебно-лабораторного комплекса из-за удорожания стройматериалов

ТГУ, Томские новости, ТГУ строительство новый корпус постройка градостроительная политика ТГУ расторгнет контракт с подрядчиком строительства учебно-лабораторного комплекса из-за удорожания стройматериалов

Томский госуниверситет (ТГУ) и АО «Консалтингстройинвест» заключили мировое соглашение, которое предполагает расторжение контракта на строительство учебно-лабораторного комплекса вуза, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на определение Арбитражного суда Томской области.

Согласно тексту определения, основанием для расторжения контракта стали «непредвиденные и непреодолимые обстоятельства существенного увеличения рыночной стоимости строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования».

«По состоянию на дату заключения контракта стороны исходили из показателей прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года, в том числе показателей прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 года, из которых не следовали риски имевшего место увеличения стоимости материалов», — говорится в определении.

Так, прогнозный рост цен на материалы, в том числе материалы черной металлургии, в период с 2020 года по 2022 год определялся в пределах 3-4%, но, по экспертной оценке, реальный рост цен с декабря 2020 года по август 2021 года составил от 106,26% до 263,92%.

Контракт признается расторгнутым с 20 мая 2022 года, все обязательства подрядчика прекращаются, кроме гарантийных обязательств в части фактически выполненных работ.

В пресс-службе вуза «Интерфаксу» сообщили, что «ТГУ предпринимает все необходимое для продолжения строительства учебного корпуса на проспекте Ленина, 49».

Как сообщалось, в 2020 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,57 млрд рублей на строительство учебно-лабораторного комплекса ТГУ.

Пятиэтажное здание площадью почти 13 тыс. кв. м должно было появиться на месте ранее демонтированного вузовского профилактория. Строительные работы были запланированы на 2020–2022 годы, а в 2023 году новый комплекс должен был принять первых студентов. Предполагается, что будущий комплекс сможет вместить более 1,3 тыс. человек.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Консалтингстройинвест» зарегистрировано в Томске в 2013 году, занимается строительной деятельностью. Выручка компании в 2021 году составила почти 751,5 млн рублей, чистая прибыль — почти 68,6 млн рублей. Гендиректором и единственным бенефициаром является Алексей Мошко.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Проект «По следам Петра Макушина» стартовал с экскурсии по Томску

14 апреля 2022
Томские новости

Томский кинотеатр покажет документальный фильм «Ласточки Христовы»

1 апреля 2022
Томские новости

Томская область получит почти 280 млн рублей на поддержку и переподготовку работников

6 апреля 2022
Томские новости

В Томске открылась выставка работ знаменитого скульптора Олега Кислицкого

4 апреля 2022
Томские новости

Томский роддом №4 вновь возвращается к работе по профилю

21 марта 2022
Томские новости

Томские спортсмены отличились на всероссийском турнире по тяжелой атлетике

23 марта 2022
Томские новости

Томский аэропорт «Богашево» скорректирует проект строительства нового терминала из-за санкций

22 марта 2022
Томские новости

Завтра томичей ждет мокрый снег и порывистый ветер

8 апреля 2022
Томские новости

Власти Томской области и аптечные сети договорились сохранять доступность лекарств для населения

8 апреля 2022