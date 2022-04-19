ТГУ расторгнет контракт с подрядчиком строительства учебно-лабораторного комплекса из-за удорожания стройматериалов

19 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Томский госуниверситет (ТГУ) и АО «Консалтингстройинвест» заключили мировое соглашение, которое предполагает расторжение контракта на строительство учебно-лабораторного комплекса вуза, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на определение Арбитражного суда Томской области.

Согласно тексту определения, основанием для расторжения контракта стали «непредвиденные и непреодолимые обстоятельства существенного увеличения рыночной стоимости строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования».

«По состоянию на дату заключения контракта стороны исходили из показателей прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года, в том числе показателей прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 года, из которых не следовали риски имевшего место увеличения стоимости материалов», — говорится в определении.

Так, прогнозный рост цен на материалы, в том числе материалы черной металлургии, в период с 2020 года по 2022 год определялся в пределах 3-4%, но, по экспертной оценке, реальный рост цен с декабря 2020 года по август 2021 года составил от 106,26% до 263,92%.

Контракт признается расторгнутым с 20 мая 2022 года, все обязательства подрядчика прекращаются, кроме гарантийных обязательств в части фактически выполненных работ.

В пресс-службе вуза «Интерфаксу» сообщили, что «ТГУ предпринимает все необходимое для продолжения строительства учебного корпуса на проспекте Ленина, 49».

Как сообщалось, в 2020 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,57 млрд рублей на строительство учебно-лабораторного комплекса ТГУ.

Пятиэтажное здание площадью почти 13 тыс. кв. м должно было появиться на месте ранее демонтированного вузовского профилактория. Строительные работы были запланированы на 2020–2022 годы, а в 2023 году новый комплекс должен был принять первых студентов. Предполагается, что будущий комплекс сможет вместить более 1,3 тыс. человек.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Консалтингстройинвест» зарегистрировано в Томске в 2013 году, занимается строительной деятельностью. Выручка компании в 2021 году составила почти 751,5 млн рублей, чистая прибыль — почти 68,6 млн рублей. Гендиректором и единственным бенефициаром является Алексей Мошко.

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