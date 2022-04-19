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Томичей приглашают принять участие в чемпионате по чтению вслух

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В субботу, 23 апреля, в стерео-кафе Santa Monica пройдет отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот» сезона 2021–2022. В этом году в мероприятии принимают участие читчики из более 200 городов России и 20 зарубежных стран.

Участникам чемпионата предстоит выйти на сцену и без подготовки выразительно прочитать отрывок произведения или стихи на русском. Жюри оценивает технику чтения и артистизм выступлений по 6-балльной шкале.

В этом году в состав жюри вошла главный редактор «Томского Обзора» и издательства «Макушин Медиа» Елена Фаткулина. Компанию ей составят певица и композитор Наталья Нелюбова, а также актёр Северского театра для детей и юношества, музыкант, победитель томского отборочного тура и конференции «Сибирь» чемпионата «Открой рот» в сезоне 2018–2019 Олег Матэрн.

Почитать стихи и тексты приглашаются все желающие старше 18 лет. Для участия в чемпионате необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Отборочный тур стартует 23 апреля в 14.00 по адресу: ул. Кулева, 26.

«Открой рот» — чемпионат по чтению вслух на русском языке, который проходит в России с 2011 года. В сезоне чемпионата 2021-2022 региональные отборочные туры планируется провести более чем в 200 городах России и 20 зарубежных странах. Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций. Чемпионы конференций «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» выходят в Суперфинал Чемпионата, который пройдёт на Красной площади в Москве. Организатор мероприятия — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

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