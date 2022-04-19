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Николай Васенькин стал директором Томского областного художественного музея

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Томский областной художественный музей возглавил Николай Васенькин, ранее занимавший должность исполняющего обязанности директора, сообщает пресс-служба учреждения.

Но новом посту Николай Васенькин сменил прежнего директора музея — Елену Янину, которая скоропостижно скончалась в декабре 2021 года. Тогда ему пришлось принять фактическое руководство учреждением. До этого Николай Васенькин семь лет являлся замдиректора по работе с музейной аудиторией.

«Мы продолжим активно развивать просветительскую деятельность музея. Задача номер один: привозить интересные выставочные проекты из ведущих музеев России. Конечно, это дорого, но возможно и осуществимо, в том числе за счет внебюджетных средств, привлечения спонсорской поддержки», — делится планами работы Николай Васенькин.

Васенькин Николай Викторович родился 15 сентября 1969 года в г. Томске. В 1993 г. закончил исторический факультет ТГУ. Трудовую деятельность начал библиотекарем в отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки ТГУ, с 2002 стал главным библиотекарем данного отдела. В августе 2014 года был принят на работу в Томский областной художественный музей на должность заместителя директора по работе с музейной аудиторией.

Автор более 40 научных статей, соавтор двух монографий, Лауреат конкурса Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.

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