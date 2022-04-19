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Жители более 3 тыс. домов в Томске останутся без воды из-за ремонтных работ

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Сегодня, 19 апреля, в Томске жителей Ленинского района ожидает масштабное отключение воды, связанное с аварийными работами на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 14.00 до 20.00 и затронет дома, расположенные по следующим адресам:

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