Томичи смогут оформить страховку от укусов клещей в СберСтраховании

Компания СберСтрахование расширила перечень услуг, включенных в полис «Защита от клеща», сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь он включает повторный визит к врачу, а также анализ на антитела к бактериям боррелий, которые провоцируют болезнь Лайма. Также в полис включен ряд антибиотиков, которые подходят и для детей до года. Помимо этого, защиту от клеща опционально можно включить в полис «Питомец под защитой» СберСтрахования, предусматривающий страхование домашних животных по ряду рисков.

«Совсем скоро настанут теплые дни, в период которых многие отправятся на дачи или на отдых за пределы города. В это время не только начинают распускаться первые листья, но и активизируются клещи. Особенно эта проблема актуальна для территории работы Сибирского территориального банка. Так, например, доля обращений жителей Новосибирской области в страховую компанию с укусами клещей составляет более 22% от всех заявок, Красноярского и Алтайского краёв — 16,7% и 9,4% соответственно», — отметил заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков.

Всего с момента старта продаж программы в марте 2021 года было оформлено более 30 тыс. полисов на общую сумму 19 млн рублей. Средний чек составляет 616 рублей.

«Защита от клеща» — продукт для физических лиц, предусматривающий лечение и компенсацию расходов, связанных с извлечением паразита и лечением последствий его укусов на всей территории России. В одном полисе можно застраховать до 6 человек, страховку от клеща можно оформить онлайн на сайте СберСтрахования, в мобильном приложении СберБанк Онлайн и офисах Сбера. При страховом случае СберСтрахование организует медицинскую помощь в любом регионе.

Напомним, в этом году случай присасывания клеща в Томской области был зарегистрирован в начале апреля.

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