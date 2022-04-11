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В Томской области проснулись клещи

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Первый в 2022 году случай присасывания клеща зарегистрирован в Томской области.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, вскоре в регионе откроются пункты серопрофилактики. До этого времени взрослые с укусом клеща можно обратиться в поликлинику №10 (ул. Профсоюзная, 16), дети - в приемное отделение детской больницы №1 (Московский тракт, 4). Жителей районов области с присосавшимися паразитами примут в приемных отделениях районных больниц.

Напомним, клещи могут быть заражены возбудителем клещевого боррелиоза, а иногда и клещевым энцефалитом.

Вскоре в регионе заработают пункты серопрофилактики, а до этого времени в областном центре взрослые с укусом клеща могут обратиться в поликлинику №10 (ул. Профсоюзная, 16), дети - в приемное отделение детской больницы №1 (Московский тракт, 4). Жителям районов области необходимо обращаться в приемные отделения районных больниц.

Напомним, в прошлом году первый случай присасывания клеща в Томской области был зарегистрирован в начале апреля.

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