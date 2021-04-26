В Томске открылись три пункта серопрофилактики

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2021 // Фото: Владимир Дударе

Сегодня, 26 апреля, в Томске в круглосуточном режиме заработали два взрослых и один детский пункты серопрофилактики, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Взрослые пункты работают на базе межвузовской поликлиники (ул. Киевская, 74) и поликлинике № 4 (ул. 79-й Гвардейской дивизии, 3/2). Детский — в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4). Помощь сельским жителям в случае укуса клеща окажут в кабинетах экстренной профилактики клещевых инфекций районных больниц, которые с сегодняшнего дня также перешли на круглосуточное дежурство.

Для пунктов серопрофилактики закуплено более 6 тысяч доз иммуноглобулина, в дальнейшем будет организована дополнительная поставка препарата.

«В пунктах пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь, а при наличии показаний поставят противоклещевой иммуноглобулин», — сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.

Чтобы избежать укуса клещей, медики рекомендуют при выезде на природу или дачу одеваться так, чтобы исключить проникновение насекомых на кожу; верхнюю одежду обрабатывать специальными препаратами (с пометкой «антиклещ», имеющих в составе перметрин, уничтожающий насекомое), каждые 15-20 минут осматриваться.

В Томской области работает горячая линия «Осторожно, клещ!». По телефонам (3822) 516-616 (звонок бесплатный для жителей Томска) и 8-800-350-8850 (бесплатный для жителей Томской области) специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации подскажут, куда обратиться в случае укуса клеща, проконсультируют по вопросам вакцинации от клещевого энцефалита и применения защитных мер.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, первый случай присасывания клеща в 2021 году был зафиксирован в начале апреля. В период с 15 по 22 апреля в Томской области было зарегистрировано 23 обращения граждан с присасыванием клещей. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области с присасыванием клещей обратились 30 человек, в том числе 2 ребенка. Из обратившихся, привиты от клещевого энцефалита 7 человек.

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