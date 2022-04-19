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После майских праздников в Томске частично перекроют движение по Коммунальному мосту

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Власти Томска договорились с подрядчиком о перекрытии Коммунального моста через Томь после майских праздников. Ранее это предполагалось сделать уже в конце апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы понимаем, что томичи массово на выходных захотят выехать за город, на дачи. И такая возможность у людей будет. А дальше начнется ремонт моста. По нашему настоянию, ремонт будет проходить без полного перекрытия движения. Да, будут непростые для всех времена, но мы все понимаем, что ремонтировать мост необходимо», — рассказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Ранее сообщалось, что ремонт Коммунального моста в Томске будет проводиться с частичным сохранением движения: из четырех полос движения будет сохранено две (по одной полосе каждом направлении). Также с обеих сторон моста установят информационные аншлаги и светофоры, которые будут регулировать потоки машин при выезде из города с ул. Нахимова и Московского тракта, а также на въезде со стороны с. Тимирязево и федеральной трассы. На весь период ремонта проезд большегрузов в дневное время по мосту будет запрещен. Кроме того, в первоочереном порядке будут отремонтированы объездные дороги, ведущие к новому мосту.

Коммунальный мост через р. Томь сдан в эксплуатацию в 1973 году и до 1999 года оставался единственным способом сообщения между Томском и северо-западными районами области, а также выходом на федеральную автодорогу «Сибирь-Байкал» М53. Ремонт моста проводился в 2008 году. Тогда здесь заменили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, установили новые ограждения и перила. В последние годы участились периодические поломки деформационных швов моста, выявились другие дефекты. По заключению специалистов, решить проблему комплексно можно только в рамках его капитального ремонта.

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