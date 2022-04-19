Сборная Томской области стала второй на чемпионате федеральных округов по гиревому спорту

Томский Обзор / Фото: 19 апреля 2022 // Фото: depms.ru

Томские гиревики стали вторыми на чемпионате Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, прошедшем в городе Белово Кемеровской области, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В соревнованиях приняли участие 107 спортсменов из 14 регионов. Томскую область представляли 20 атлетов, среди которых — три мастера спорта международного класса, шесть мастеров спорта РФ и десять кандидатов в мастера спорта.

По итогам выступлений в командной эстафете томичи заняли 3 место, в состав команды вошли Максим Загороднев, Иван Черкашин, Иван Дударев, Сергей Коршунов.

В личном первенстве спортсмены также взяли призовые места: Дмитрий Черкашин завоевал золото с результатом 248 очков в двоеборье (весовая категория до 85 кг), Евгений Иванов занял первое место в длинном цикле (результат 68 подъемов, весовая категория до 68 кг).

Серебряным призером турнира в жонглировании стал Тимофей Калабухов. Иван Черкашин завоевал сразу 2 «серебра» (результат 84 подъема в длинном цикле и результат 233,5 очка в двоеборье, весовая категория свыше 85 кг).

По итогам состязаний томичи заняли второе общекомандное место.

Спортсменов подготовили к турниру тренеры Сергей Новицкий, Николай Тимофеев и Алексей Дягилев.

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