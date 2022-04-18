Томичей приглашают на фестиваль устойчивого образа жизни

Томский Обзор / Фото: 18 апреля 2022 // Фото: vk.com

В субботу, 23 апреля, в пространстве «Точка кипения — Томск» пройдет фестиваль устойчивого образа жизни «ЭкоТомск». Томичам расскажут об ответственном потреблении и уменьшении экологического следа, сообщают организаторы.

Гости встречи смогут послушать рекомендации от специалистов по сокращению отходов, разумному потреблению и бережному отношению к природе. Для всех желающих будет работать «открытый микрофон» и «speed dating» по обмену опытом внедрения экопривычек. Кроме того, участникам фестиваля представят фотовыставку, посвященную проблеме мусора.

В презентациях и обсуждениях примут участие организации: пункты приема вторсырья ООО «Седьмой лепесток», проект «Свалка Регион 70», пространство «Особая мода», экомагазин «Две пчелы» (бывший «Два лимона» — прим. ред.), «Чистый мир», представители зоозащитных организаций, «Экотропы» и другие.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 15.00 по адресу: пр. Ленина. 26, 3 этаж. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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