18+
18+

В Томске пройдет фестиваль осознанного потребления

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, Экология, экология осознанное потребление мусор томск новости интересно афиша куда сходить В Томске пройдет фестиваль осознанного потребления

В выходные, 23 и 24 апреля, Первый музей славянской мифологии совместно с томским проектом «Гаражная распродажа» проведет эко-фестиваль «Заново», сообщают организаторы.

Томичи смогут приобрести одежду по умеренным ценам, послушать лекции эко-активиста и стилиста, а также принять участие в различных мастер-классах. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, все желающие могут заранее принести свои вещи для участия в гаражной распродаже. Чистая и целая одежда принимается 18 апреля с 17.00 до 20.00, 19-го и 20-го — с 12.00 до 20.00 в Музее славянской мифологии по адресу: ул. Загорная, 12. Перед этим обязательно необходимо заполнить форму по ссылке.

На гаражную распродажу и лекции вход свободный, участие в мастер-классах оплачивается отдельно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Водитель погиб при столкновении иномарки и «Газели» под Томском

5 апреля 2022
Томские новости

Томских спасателей вызвали на берег Томи из-за танцующих на льду подростков

14 апреля 2022
Томские новости

В Томске разрабатывают регламенты работы электросамокатов

23 марта 2022
Томские новости

Томские кикбоксеры привезли 20 медалей с чемпионата и первенства Сибири

30 марта 2022
Томские новости

В Томске на время ремонта Коммунального моста движение на нем будет организовано в две полосы

15 апреля 2022
Томские новости

Томский пенсионер лишился около 700 тыс. рублей, поверив лжесотруднику «Госуслуг»

31 марта 2022
Томские новости

«Газпромнефть-Заполярье» поможет ТПУ в подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли

23 марта 2022
Томские новости

Мэрия Томска работает в штатном режиме

6 апреля 2022
Томские новости

Завтра жителей Ленинского района Томска ждет отключение воды

10 апреля 2022