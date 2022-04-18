В Томске пройдет фестиваль осознанного потребления

18 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В выходные, 23 и 24 апреля, Первый музей славянской мифологии совместно с томским проектом «Гаражная распродажа» проведет эко-фестиваль «Заново», сообщают организаторы.

Томичи смогут приобрести одежду по умеренным ценам, послушать лекции эко-активиста и стилиста, а также принять участие в различных мастер-классах. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, все желающие могут заранее принести свои вещи для участия в гаражной распродаже. Чистая и целая одежда принимается 18 апреля с 17.00 до 20.00, 19-го и 20-го — с 12.00 до 20.00 в Музее славянской мифологии по адресу: ул. Загорная, 12. Перед этим обязательно необходимо заполнить форму по ссылке.

На гаражную распродажу и лекции вход свободный, участие в мастер-классах оплачивается отдельно.

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