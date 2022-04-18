Вышел второй выпуск подкаста «Наследие», посвященный «Профессорской квартире»

Вышел второй эпизод подкаста «Наследие» независимого издательства «Макушин Медиа».

На этот раз гостями выпуска стали директор частного музея «Профессорская квартира», искусствовед и экскурсовод Екатерина Кирсанова, а также сооснователь музея историк Иван Атапин. Они рассказывают о том, как устроен частный музей, как пополняется его коллекция, что происходит с экспонатами и как можно стать городским феноменом буквально за пару лет.

«Наследие» можно слушать на всех основных подкаст-платформах и сайте издательства «Макушин Медиа».

Слушать на платформах:

Напомним, подкаст «Наследие» был запущен в апреле 2022 года. Еженедельно его гостями становятся люди, которые реализуют проекты по сохранению исторического, культурного и архитектурного наследия или могут рассказать об интересных, неоднозначных и неочевидных сторонах этой деятельности. Первый выпуск можно послушать здесь.

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