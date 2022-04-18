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Вышел второй выпуск подкаста «Наследие», посвященный «Профессорской квартире»

Книги, Томские новости, краеведение выпуск подкасты что послушать Вышел второй выпуск подкаста «Наследие», посвященный «Профессорской квартире»

Вышел второй эпизод подкаста «Наследие» независимого издательства «Макушин Медиа».

На этот раз гостями выпуска стали директор частного музея «Профессорская квартира», искусствовед и экскурсовод Екатерина Кирсанова, а также сооснователь музея историк Иван Атапин. Они рассказывают о том, как устроен частный музей, как пополняется его коллекция, что происходит с экспонатами и как можно стать городским феноменом буквально за пару лет.

«Наследие» можно слушать на всех основных подкаст-платформах и сайте издательства «Макушин Медиа».

Слушать на платформах:

Напомним, подкаст «Наследие» был запущен в апреле 2022 года. Еженедельно его гостями становятся люди, которые реализуют проекты по сохранению исторического, культурного и архитектурного наследия или могут рассказать об интересных, неоднозначных и неочевидных сторонах этой деятельности. Первый выпуск можно послушать здесь.

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