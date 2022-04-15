Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 111 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 189 человек. 30 заболевших госпитализированы, трое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 128 409 случаев заболевания коронавирусом. 125 381 заболевших выздоровели, 808 скончались.

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