В Томске на время ремонта Коммунального моста движение на нем будет организовано в две полосы

Томский Обзор / Фото: 15 апреля 2022 // Фото: Вячеслав Смирнов

Ремонт Коммунального моста в Томске будет проводиться с частичным сохранением движения: из четырех полос движения будет сохранено две (по одной полосе каждом направлении), сообщает пресс-служба мэрии.

Также с обеих сторон моста установят светофоры, которые будут регулировать потоки при выезде из города с ул. Нахимова, Московского тракта, а также на въезде со стороны Тимирязево и федеральной трассы. Соответствующие схемы организации дорожного движение согласованы с департаментом дорожной деятельности и Управлением ГИБДД.

Также перед перекрестками ул. Учебная — Московский тракт, ул. Нахимова — пр. Ленина и на Шегарском тракте будут установлены информационные щиты, предупреждающие водителей об ограничении движения по Коммунальному мосту.

Кроме того, чтобы снизить транспортную нагрузку на данном участке на время капремонта будет исключен проезд грузового транспорта по Коммунальному мосту — этот поток пойдет через Новый мост.

Напомним, ремонт моста будет проводить иркутская компания «Пик». Предполагается, что работы начнутся в конце апреля и, по плану, будут поэтапно проводиться в течение двух лет. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ 1,2 млрд рублей. Подрядчику предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтировать дефектные участки железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

Коммунальный мост через р. Томь сдан в эксплуатацию в 1973 году и до 1999 года оставался единственным способом сообщения между Томском и северо-западными районами области, а также выходом на федеральную автодорогу «Сибирь-Байкал» М53. Ремонт моста проводился в 2008 году. Тогда здесь заменили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, установили новые ограждения и перила. В последние годы участились периодические поломки деформационных швов моста, выявились другие дефекты. По заключению специалистов, решить проблему комплексно можно только в рамках его капитального ремонта.

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