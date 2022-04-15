18+
18+

В Томске пройдет цикл мероприятий, посвященный зодчим города

Афиша Томска, Деревянная архитектура, Культура в Томске, Томские новости, деревянная архитектура томск новости интересное музей афиша В Томске пройдет цикл мероприятий, посвященный зодчим города

В воскресенье, 17 апреля, в Музее деревянного зодчества пройдет первая встреча цикла «Томский абрис». Мероприятия посвящены жизни и творчеству томских архитекторов прошлого, сообщают организаторы.

На первой организационной встрече главный хранитель художественного музея и создатель отдела «Музей деревянного зодчества» Надежда Боровинских расскажет об архитектуре Томска. Темы и даты дальнейших встреч будут выбраны посетителями мероприятия и участниками обсуждений в группе ВКонтакте.

«Абрис в архитектуре — простое, лаконичное изображение предмета, здания, его общий вид в виде эскиза, наброска. Слово „абрис“ по своему смыслу близко к слову „контур“», — говорится в сообщении.

Попасть на мероприятие можно по билету на основную экспозицию музея, стоимостью 50 — 150 рублей. Начало в 15.00 по адресу: пр. Кирова, 7.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичка хотела заработать на бирже, но лишилась 300 тыс. рублей

5 апреля 2022
Томские новости

Томские рестораны начнут подавать «Лучший завтрак Сибири»

1 апреля 2022
Томские новости

Северчанин лишился денег при попытке купить видеокарту в интернете

2 апреля 2022
Томские новости

Томичей приглашают послушать «Добрые сказки старого кота»

17 марта 2022
Томские новости

Томичей приглашают на фестиваль «И это, по-твоему, искусство?»

7 апреля 2022
Томские новости

Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

26 марта 2022
Томские новости

Более 500 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

22 марта 2022
Томские новости

На страже порядка: цифровая безопасность для томичей от «Ростелекома»

1 апреля 2022
Томские новости

Более 370 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

27 марта 2022