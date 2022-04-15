В Томске пройдет цикл мероприятий, посвященный зодчим города

15 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Лев Мучник

В воскресенье, 17 апреля, в Музее деревянного зодчества пройдет первая встреча цикла «Томский абрис». Мероприятия посвящены жизни и творчеству томских архитекторов прошлого, сообщают организаторы.

На первой организационной встрече главный хранитель художественного музея и создатель отдела «Музей деревянного зодчества» Надежда Боровинских расскажет об архитектуре Томска. Темы и даты дальнейших встреч будут выбраны посетителями мероприятия и участниками обсуждений в группе ВКонтакте.

«Абрис в архитектуре — простое, лаконичное изображение предмета, здания, его общий вид в виде эскиза, наброска. Слово „абрис“ по своему смыслу близко к слову „контур“», — говорится в сообщении.

Попасть на мероприятие можно по билету на основную экспозицию музея, стоимостью 50 — 150 рублей. Начало в 15.00 по адресу: пр. Кирова, 7.

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