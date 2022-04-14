«НПО Сибэлектромотор» начнет производство двигателей мощностью более 400 кВт в ТОР «Северск»

Томский Обзор / Фото: 14 апреля 2022 // Фото: sibelektromotor.ru

ООО «НПО Сибэлектромотор» стало 23-м резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Северск», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Екимова.

По его словам, компания намерена начать выпуск новых типов электродвигателей мощностью более 400 кВт и более крупных по габаритам. Инвестиции на начальном этапе проекта составят около 30 млн рублей, позже объем инвестиций может увеличиться до 150 млн рублей.

«В III квартале 2022 года начнем монтировать оборудование, а в IV квартале уже планируем выпустить первую партию электродвигателей», — сказал Екимов.

Кроме того предприятие намерено построить два новых цеха и в перспективе создать до 90 рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба управляющей компании АО «Атом-ТОР», «НПО Сибэлектромотор» рассчитывает выйти на рынки Западной части РФ, Восточной Европы, Средней Азии и Китая, довести долю рынка компании в производстве новых видов продукции до уровня не менее 20% рынка СФО и не менее 2% — общероссийского рынка.

Направления сбыта продукции — предприятия атомной промышленности (в том числе зарубежные площадки Росатома) электроэнергетика, металлургическая отрасль, нефтегазовая сфера, производители крановой техники и ряд других направлений.

«НПО Сибэлектромотор» планирует серийно выпускать крановые и краново-металлургические, рольганговые, встраиваемые электродвигатели, приводы общепромышленного назначения с короткозамкнутым ротором, а также экскаваторные электрические машины и генераторы постоянного тока», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГК «Сибэлектромотор» специализировалась на производстве асинхронных электродвигателей, чугунного литья и изделий из него. В структуру группы входили 7 юридических лиц России и Казахстана. Однако в 2016 году холдинг обанкротился, продолжив выпуск электродвигателей на новой площадке в городе-спутнике Томска — Северск под новым юрлицом — ООО «НПО «Сибэлектромотор», при этом существенно сократив объемы производства. Ранее компания занимала большую площадку на юго-западе Томска.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем ООО «НПО Сибэлектромотор» является гендиректор компании Андрей Екимов.

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