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Федерация выделит Томской области дополнительные полмиллиарда рублей

Медицина и здоровье, Социальная сфера, Томские новости, страхование ОМС система стабильная работа ОМС страховка Федерация выделит Томской области дополнительные полмиллиарда рублей

Томская область получит дополнительно получит 500 млн рублей от правительства России на стабильную работу больницу и поликлиник в системе обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Наши медики третий год борются за жизнь и здоровье людей в условиях эпидемии. Колоссально выросла нагрузка на врачей, учреждения, оборудование и технику, а значит, увеличились и расходы медицинских учреждений», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По его словам, дополнительные средства позволят поддержать стабильную и слаженную работу томского здравоохранения.

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