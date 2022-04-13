Федерация выделит Томской области дополнительные полмиллиарда рублей

13 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томская область получит дополнительно получит 500 млн рублей от правительства России на стабильную работу больницу и поликлиник в системе обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Наши медики третий год борются за жизнь и здоровье людей в условиях эпидемии. Колоссально выросла нагрузка на врачей, учреждения, оборудование и технику, а значит, увеличились и расходы медицинских учреждений», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По его словам, дополнительные средства позволят поддержать стабильную и слаженную работу томского здравоохранения.

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