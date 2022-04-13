В Томске прошел открытый Кубок региона по бодибилдингу

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2022 // Фото: depms.ru

Открытый Кубок Томской области по бодибилдингу прошел в Центре досуга «Факел» в Томске. Соревнования собрали более 100 спортсменов из разных регионов страны.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, участники турнира разыграли 22 комплекта наград, а также определили победителей в 4 абсолютных первенствах.

По итогам соревнований команда Томской области поднялась на первую строчку пьедестала, набрав 66 баллов. Победителями в своих номинациях стали:

Абу Уаттара (пляжный бодибилдинг, пляжный бодибилдинг свыше 179 см),

Алина Иванцова (фитнес-бикини юниорки),

Анастасия Ковалева (фитнес бикини старше 35 лет),

Юрий Борисевич (фитнес мужской),

Валерий Азуров (Пляжный бодибилдинг до 179 см),

Анна Величевская (фитнес-бикини до 166 см),

Елена Шевченко (велнес-фитнес),

Алина Иванцова (фитнес-бикини свыше 169см),

Валерий Азуров и Анна Величевская стали победителями в номинации «фитнес-пара».

Также по итогам соревнований была сформирована сборная региона. В нее вошли Алина Иванцова, Анастасия Ковалева, Алексей Бачурин, Андрей Карпенко, Мария Жданова, Кристина Заря, Абу Уаттара, Юрий Борисевич и Анна Величевская. Эти спортсмены представят Томскую сборную на последнем турнире этого соревновательного сезона — на Кубке России по бодибилдингу-2022, который пройдет с 20 по 25 апреля в Челябинске.

С историей развития бодибилдинга в Томской области можно ознакомиться в нашем материале.

Фото: depms.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: