18+
18+

В Томске прошел открытый Кубок региона по бодибилдингу

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, турнир соревнования спорт бодибилдинг силовое троеборье выступление В Томске прошел открытый Кубок региона по бодибилдингу

Открытый Кубок Томской области по бодибилдингу прошел в Центре досуга «Факел» в Томске. Соревнования собрали более 100 спортсменов из разных регионов страны.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, участники турнира разыграли 22 комплекта наград, а также определили победителей в 4 абсолютных первенствах.

По итогам соревнований команда Томской области поднялась на первую строчку пьедестала, набрав 66 баллов. Победителями в своих номинациях стали:

Также по итогам соревнований была сформирована сборная региона. В нее вошли Алина Иванцова, Анастасия Ковалева, Алексей Бачурин, Андрей Карпенко, Мария Жданова, Кристина Заря, Абу Уаттара, Юрий Борисевич и Анна Величевская. Эти спортсмены представят Томскую сборную на последнем турнире этого соревновательного сезона — на Кубке России по бодибилдингу-2022, который пройдет с 20 по 25 апреля в Челябинске.

С историей развития бодибилдинга в Томской области можно ознакомиться в нашем материале.

Фото: depms.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области сформируют региональный резервный фонд

15 марта 2022
Томские новости

Научный журналист расскажет томичам об «оздоровительных» эффектах алкоголя и правдивости медицинских сериалов

13 апреля 2022
Томские новости

Девушка пострадала при столкновении двух иномарок в Томской области

30 марта 2022
Томские новости

ФАС включила регоператора ТКО «Спецавтохозяйство» в круг ответчиков по делу о картельном сговоре на рынке вывоза мусора в Томске

21 марта 2022
Томские новости

В Томской области двое пострадавших в ДТП в Молчановском районе продолжают лечение

28 марта 2022
Томские новости

Водитель погиб при столкновении иномарки и «Газели» под Томском

5 апреля 2022
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

2 апреля 2022
Томские новости

Квинтет Олега Бутмана выступит в томском джаз-клубе Underground

24 марта 2022
Томские новости

«Ростелеком» поддержал фестиваль инженерных идей в Томске

13 апреля 2022