В Томске закрыли участок ул. Совхозной

12 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков/из архива издания

Сегодня, 12 апреля, в Томске перекрыли участок ул. Совхозной от пер. Цветочного до пер. Фруктового, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с проведением аварийных работ по восстановлению отопления и горячего водоснабжения. Бригады АО «ТомскРТС» заменяют строительную часть трубопровода на участке тепломагистрали №2г.

Предполагается, что работы будут завершены до 20.00 пятницы, 15 апреля.

В связи с проведением ремонта томичей просят заранее планировать пути своего движения.

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