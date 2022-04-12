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В Томске закрыли участок ул. Совхозной

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Сегодня, 12 апреля, в Томске перекрыли участок ул. Совхозной от пер. Цветочного до пер. Фруктового, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с проведением аварийных работ по восстановлению отопления и горячего водоснабжения. Бригады АО «ТомскРТС» заменяют строительную часть трубопровода на участке тепломагистрали №2г.

Предполагается, что работы будут завершены до 20.00 пятницы, 15 апреля.

В связи с проведением ремонта томичей просят заранее планировать пути своего движения.

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