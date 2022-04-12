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Томичам покажут первые компьютеры на юбилее АВТФ ТПУ

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На следующей неделе, с 18 по 22 апреля, Томский политехнический университет отпразднует 60-летний юбилей факультета автоматики и вычислительной техники (сейчас Инженерная школа информационных технологий и робототехники). В рамках празднования томичей ждет насыщенная программа с демонстрацией образцов техники разных лет, квестами и угощениями, сообщает пресс-служба вуза.

Празднование стартует 18 апреля в Международном культурном центре ТПУ с выставки и экскурсии «АВТФ 60». Томичам покажут первые компьютеры, технику разных лет, современного промобота, а также различные артефакты из истории АВТФ — знамя, фотографии, вырезки из газет.

Абитуриенты и их родители смогут узнать о направлениях подготовки Инженерной школы информационных технологий и робототехники, количестве бюджетных мест и правилах поступления в этом году. Расписание работы выставки можно посмотреть по ссылке.

20 и 21 апреля школьников ждет встреча «Как студент, тебе скажу», в рамках которой студенты ИШИТР расскажут о своих разработках и учебе в политехе, научат ребят управлять умными роботами и ответят на вопросы. Мероприятие пройдет в 10-м корпусе ТПУ (пр. Ленина, 2). Студенты и выпускники факультета инженерной школы встретятся с преподавателями в Кибернетическом центре (ул. Советская, 84/3) 21 апреля в 14.00 и 22 апреля в 12.00.

Также 20 апреля в 18.00 в танцевальном зале МКЦ состоится встреча «ИШИТР назад в будущее». Гостей ждут квест на скорость мышления и быстроту реакции, соревнования по настольному футболу, угощения и музыкальная программа.

22 апреля в 14.30 в Международном культурном центре ТПУ соберутся участники дискуссии, посвященной инженерному образованию и IT. Они обсудят прогнозы развития и трансформации отрасли, необходимость цифровых компетенций и тренды цифровизации.

«Одной из визитных карточек АВТФ является студенческий отряд „Каникула“. Для выпускников факультета бойцы подготовили программу встречи, на которой можно будет поговорить по душам, спеть любимые песни и поделиться эмоциями от мероприятий, в которых им удалось поучаствовать лично», — говорят организаторы.

Встреча пройдет 21 апреля в 18.30 в общежитии № 14 (ул. Вершинина, 39-а)

Пообщаться с представителями IT-компаний смогут студенты на мероприятии с участием индустриальных партнеров 22 апреля с 10.00 до 13.00 в танцевальном зале МКЦ. На интерактивных презентационных площадках IT-компаний можно будет познакомиться с новейшими разработками, попробовать себя в качестве пользователя новых программ, задать вопросы будущим работодателям. В событии участвуют САО «ВСК», Тинькофф образование, Rubius, МТС, «Гринатом», АО «ТомскНИПИнефть» и другие компании.

Завершит празднование праздничный концерт, который пройдет 22 апреля в 17.00 в концертном зале МКЦ. Перед собравшимися выступят творческие коллективы вуза, поздравления от ассоциации выпускников и первых лиц университета. Также в рамках концерта пройдет награждение преподавателей и победителей турниров к 60-летию АВТФ.

Программа празднования юбилея и расписание встреч — на сайте.

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