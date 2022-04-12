Томичка стал третьей на чемпионате России по кикбоксингу

Томский Обзор / Фото: 12 апреля 2022 // Фото: depms.ru

Спортсменка из Томска Екатерина Коблякова стала третьей на чемпионате России, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе «лоу-кик» прошли в Анапе. В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 57 регионов страны. Томскую область представили воспитанники областной школы олимпийского резерва и клуба «Воин».

По итогам соревнований томичка Екатерина Коблякова (ТО СШОР) стала обладательницей «бронзы». Тренер спортсменки — Семен Ануфриев.

Сейчас томские кикбоксеры готовятся выступить на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт». Соревнования пройдут 25–30 апреля в Барнауле.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: