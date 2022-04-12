Томичей приглашают на выставку-раздачу котят

В субботу, 16 апреля, в Томске пройдет выставка-раздача кошек и благотворительная ярмарка творческих работ. Все вырученные средства пойдут в пользу приюта «Мягкие лапки» и других частных организаций.

На выставке будут представлены более 25 котят и кошек от двух месяцев до трёх лет. Среди них будут и те, кого зооволонтеры на днях забрали у женщины, доведшей животных до истощения. Все желающие забрать домой пушистого друга должны иметь при себе паспорт для оформления договора и переноску.

Организаторами также подготовлена развлекательная программа с выступлениями, ярмаркой, мастер-классами и огненным шоу. Томичи смогут приобрести картины, фотографии, флористические работы, интерьерные свечи, книги, пластинки и многое другое. На вырученные средства зооволонтеры смогут приобрести корм, провести вакцинацию, стерилизацию и кастрацию питомцев.

Мероприятие будет проходить с 12.00 до 19.00 по адресу: ул. Крылова 4/1, 3 этаж.

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