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«Ростелеком» в Томской области модернизирует уличное освещение в Северске

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«Ростелеком» заключил энергосервисный контракт по модернизации уличного освещения с управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск. Цифровой оператор демонтирует более четырех тысяч устаревших ламп накаливания и заменит их на современные светодиодные светильники.

Новая система освещения поможет снизить расход электроэнергии на 60% и уменьшить затраты на обслуживание. Светодиодные фонари способны выдерживать резкие климатические перепады и высокую влажность. Световой поток ламп легко воспринимается для зрения человека, при этом предметы в ночное время выглядят как днем, что не искажает ни их размеры, ни цветовую палитру.

«Заключение энергосервисного контракта позволит заказчику получить современные энергосберегающие технологии и оптимизировать затраты на техническое обслуживание без вложения собственных средств. Все инвестиции берет на себя “Ростелеком”. Муниципалитет рассчитывается за работу постепенно, из сэкономленных на счетах за электричество средств», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Для нас вопросы энергосбережения являются ключевой темой ЖКХ на сегодняшний день. При реализации этого проекта важную роль играет не только экономическая составляющая, но и технический потенциал проекта для дальнейшего развития всей системы. Современное освещение — это не только ответственное отношение к ресурсам, а еще безопасность и комфорт наших жителей» — рассказала начальник отдела ресурсосбережения и коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск Ольга Лымарь.

Модернизация системы освещения в Северске станет для «Ростелекома» первым крупным проектом в направлении энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Томской области.

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