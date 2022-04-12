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В Томской области потушили первый в этом году пал

Происшествия, Томские новости, пал пожар горит возгорание сухая трава В Томской области потушили первый в этом году пал

Томский пожарные ликвидировали первое возгорание сухой растительности в этом году, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пал был пущен накануне на ул. Герасименко. В итоге загорелась трава на площади 100 кв. метров.

«В апреле–мае, когда граждане занимаются очисткой придомовых территорий, уборкой огородов и сельскохозяйственных угодий, пожарная обстановка приобретает угрожающие масштабы. Осложнению ситуации способствует, как правило, сухая ветреная погода», — говорится в сообщении.

В связи с началом сезона томичам напоминают, что пущенные палы и разведенные костры могут привести к пожарам в жилом секторе и на дачных участках. Жителей региона просят не поджигать сухую траву и пресекать попытки ее поджогов. В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефону 101.

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