Томичей приглашают на экскурсию «Космический политехнический»

Томский Обзор / Фото: 11 апреля 2022 // Фото: news.tpu.ru

Завтра, 12 апреля, Комплекс музеев ТПУ и детский технопарк «Кванториум» приглашают детей и их родителей на экскурсионную программу «Космический политехнический».

Как сообщают организаторы, участники посетят музей истории ТПУ, смогут увидеть модель автоматической межпланетной станции «Луна-24» — разработки выпускника Томского политеха Олега Алимова, макеты приборов современных спутниковых систем «Экспресс» и «Глонасс», уникального наноспутника «Томск-ТПУ-120», напечатанного на 3D-принтере, услышат об истории их создания, вкладе политехников в космонавтику и ракетостроение.

Вторая часть программы будет проходить в «Кванториуме», где участники познакомятся с одним из направлений обучения детского технопарка — «Космоквантумом». Наставники технопарка расскажут о проектах, над которыми работают школьники. Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию системы спасения для космического аппарата.

Мероприятие состоится во вторник, 12 апреля, в 14.00 и 18.00, а также в субботу, 16 апреля, в 15.30. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Необходима регистрация по телефону +7 (3822) 70-56-71 или в официальной группе.

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