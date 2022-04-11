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В Томском политехе начнут готовить цифровых дизайнеров

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В Томском политехническом университете открывается новая магистерская программа «Цифровой дизайн», сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на доцента отделения автоматизации и робототехники ИШИТР ТПУ Алексея Шкляра.

«Цифровой дизайн изучается как составляющая промышленного дизайна в рамках разных образовательных курсов. Программа ТПУ — первая в своем роде, которая будет готовить специалистов, масштабно решающих проблемы цифрового мира», — отмечает Алексей Шкляр.

Студенты первого набора приступят к занятиям в сентябре 2022 года. На программе открыто 12 бюджетных мест. Выпускники программы смогут разрабатывать визуальную концепцию цифровых продуктов и будут востребованы при разработке цифровых образовательных технологий, симуляторов, тренажеров, при создании интерфейсов и игр и в других направлениях.

В числе профильных дисциплин программы: концептуальное проектирование пользовательских цифровых систем, современные мультимедийные технологии, дизайн и эргономика цифровой сферы, технологии анализа и представления информации, современные компьютерные технологии в цифровом дизайне.

Подробнее о программе можно узнать здесь.

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